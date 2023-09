Núñez e incidentes en Santa Laura: Si a nosotros nos castigan tiene que ser para todos igual

El director técnico de Universidad Católica Nicolás Núñez también lamentó los incidentes que ocurrieron esta jornada en el duelo con Unión Española en Santa Laura, apuntando a que los castigos "deben ser parejos" para todos los clubes.

Tras el encuentro en atención a los medios el estratega del elenco de la precordillera conoció que hubo amenazas de parte de hinchas del elenco de colonia hacia familiares de los jugadores de su equipo, criticando lo sucedido.

"Es lamentable lo que pasó, es cobardía y aumenta la gravedad de lo que ocurrió. Si a nosotros nos castigan tiene que ser igual para todos, queremos venir a disfrutar del fútbol y terminan teniendo protagonismo tipos cobardes. Estoy como entregado a toda esta situación", apuntó.

En temas más fubolísticos el estratega se refirió la necesidad de dar rodaje a jugadores jóvenes como Jorge Ortíz o Luis Hernández Maluenda. "Estoy contento porque con todas las bajas las alternativas van cambiando. No busco excusas sino soluciones y eso es lo que estamos teniendo con los chicos", expresó.

"Oportunidades van a haber y surgen por alguna situación, así que espero que sigan apareciendo alternativas y no solo de los jóvenes. Creo mucho en el rendimiento de ellos y no me fijo solo por la edad", subraýó.