Osvaldo Hurtado contra Asad y Melano: Para ser refuerzos y extranjeros, hicieron muy poco

El ex delantero de Universidad Católica Osvaldo "Arica" Hurtado se refirió al paso sin pena ni gloria de los argentinos Yamil Asad y Lucas Melano por el plnatel precordillerano y señaló que ambos "hicieron muy poco".

"Para ser refuerzos y más encima extranjeros, hicieron muy poco", sostuvo en conversación con El Mercurio.

"Llegaron a un plantel que tenía una clara forma de jugar, que no se altera, el equipo necesitó de ellos y no cumplieron. No encontraron su lugar. Los equipos grandes necesitan que quienes llegan rindan de inmediato", finalizó el dos veces campeón "cruzado".

Asad y Melano apuntaron a dejar el club para sumar más minutos, lo que abrirá dos cupos extranjeros en la UC para el segundo semestre.