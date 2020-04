Parot recordó cuando fue pelotero en la final de 2005: Selman me retó por esconder la pelota

El lateral de Universidad Católica, Alfonso Parot, recordó su experiencia como pelotero en la final del Campeonato de Clausura 2005 entre los "cruzados" y Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El ex Rosario Central afirmó en conversación con el Live de Instagram de los de la "franja" que "siempre era pelotero. En esa final justo estaba atrás del arco donde hicieron un gol y hay una foto que está dando vuelta en redes sociales porque creo que repitieron el partido y ahora me preguntaban si era yo, tenía el pelo largo".

"Salimos campeones, dimos la vuelta con los jugadores y yo les pedía los shorts y las medias. 'Dame algo', les decía y no me dieron nada (risas). Se los pedía a todos, al que me soltara algo y me decían lo mismo que digo yo ahora cuando salimos campeones, que los voy a guardar de recuerdo. Ahora los entiendo un poco más", apuntó.

El "poncho" afirmó en la misma línea que "recuerdo que el árbitro, que era Rubén Selman, me retó porque empecé a esconder pelotas cuando íbamos ganando. Las tiraba lejos para que nos demoráramos en empezar el juego".

"En un saque de arco me fue a hablar y me dijo: 'Una más que escondas las cosas y te voy echar'. Yo le decía que no había hecho nada y que no sabía dónde estaban las pelotas. Y las habíamos tirado a la mierda. Era un trabajo de equipo cien por ciento", aseveró.