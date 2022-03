Parot y el accidente de Yamil Asad: Debemos estar con él con un apoyo incondicional

Alfonso Parot, lateral izquierdo de Universidad Católica, habló en una nueva conferencia de prensa realizada desde San Carlos de Apoquindo. Durante la cita, el jugador se refirió al accidente que protagonizó su compañero Yamil Asad en la mañana de este viernes.

"Es lamentable lo que le pasó. Debemos estar con él con un apoyo incondicional, como se ha caracterizado siempre este grupo y esta institución", dijo.

Luego, agregó que no tuvieron mayor información sobre el hecho hasta después de las prácticas matutinas. "No supimos mucho porque Yamil está entrenando aparte. No siempre lo vemos. Entonces un montón de cosas nos llevó a no darnos cuenta antes del entrenamiento", indicó.

"No sé como lo tomó el grupo. Ahora vamos a conversar, y el club va a seguir informando paso a paso, y esperar que tanto el "turco" como toda la gente involucrada estén de la mejor manera", añadió Parot.

Asad, que se encontraba fuera de las citaciones por una lesión sufrida en su debut ante Curicó Unido, fue detenido por Carabineros alrededor de las 7:30 horas, tras tener un accidente con su vehículo mientras conducía en estado de ebriedad.