Paulo Garcés: Los hinchas de la UC siempre me recuerdan los errores contra Peñarol

El portero de Curicó Unido, Paulo Garcés, recordó su paso por Universidad Católica y aquella llave de cuartos de final por Copa Libertadores contra Peñarol, señalando que los hinchas del cuadro estudiantil "siempre" le recuerdan los errores que cometió ante el elenco uruguayo.

"Si no me acuerdo yo, los hinchas de Católica siempre me recuerdan los errores contra Peñarol, pero ya me estoy acostumbrando", dijo el guardameta en diálogo con CDF.

Así mismo, mencionó que: "Al hincha de la UC yo lo respetaba y quise mucho porque tuve una relación de 12 años muy linda con la institución".

"Después de mi salida de la UC yo estuve tres meses en La Calera y después llego a la U. Recuerdo que en un clásico me gritaban cosas y se metieron con mi familia, entonces después en una entrevista post partido yo les contesté y ahí se generó un quiebre definitivo con los hinchas", confesó.

Por último, Garcés dijo que: "Yo me arrepiento de haberles contestado en ese momento porque soy un profesional y uno tiene que tomar las distancias necesarias".