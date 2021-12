Paulucci el día después del tetracampeonato: Le dimos al plantel una metodología que les interesó

Un día después de conseguir su histórico tetracampeonato, el director técnico Cristián Paulucci valoró lo hecho por Universidad Católica durante el segundo semestre de la temporada, apuntando a las comodidades que fue agarrando el plantel.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa durante una actividad social en Maipú, el argentino mencionó que: "Yo conozco a las personas y a este grupo, que es muy profesional y super competitivo. Había que darle al plantel una metodología que les interesara y mantenerlos contentos".

"Nosotros siempre supimos que pese a perder, si jugábamos como contra Colo Colo ibamos a lograr el título. No estuvimos equivocados, sabíamos que ellos en algún momento se podían caer y eso ocurrió", señaló respecto a cómo afrontaron el cierre del certamen.

Sobre sus pasos a seguir en la UC, Paulucci expresó que: "Uno trabajó durante tantos años para llegar a ser primer entrenador, eso es innegable. Yo estoy muy contento en Católica y para lo que me necesite el club yo voy a estar disponible. Quiero ser uno más de la rica historia que están construyendo".

"Cuando llegué hace 10 años a Chile me encargué de conocer a todos los clubes y supe la UC era una institución formadora. Cuando me tocó ser entrenador no podía alejarme de eso y tenía que seguir con la política del club. Yo quedé feliz con eso porque tuve la chance de poder tener a Marcelino Núñez, Clemente Montes, Gonzalo Tapia, Raimundo Rebolledo, entre otros", agregó.

Del mismo modo, el DT argentino valoró el trabajo formativo de los de la precordillera. "Me siento un técnico formador y el mayor orgullo en ese aspecto es ver cómo un futbolista crece. Me llena de orgullo haber colaborado en el camino de ciertos jugadores. Espero lo mejor para los que tengan la posibilidad de pegar el salto, siempre que sea para crecer".

"La tarea de un entrenador pasa por muchas facetas, a veces hay que retar y otras dar un cariño. Implica estar dedicado las 24 horas a los jugadores que tienes, desgasta pero es una tarea muy linda", resaltó.