Paulucci: No hemos logrado nada, tenemos que hacer el mejor juego del año ante Everton

El director técnico de Universidad Católica, Cristián Paulucci, aseguró que deben tomarse con seriedad y concentración el duelo ante Everton del próximo sábado a las 18:00 horas, por la última fecha del Campeonato Nacional, pues aún no han abrochado el tetracampeonato.

"No hemos logrado nada, tenemos que estar súper concentrados y ser súper serios para hacer mejor juego del año y quedarnos con el partido. Después me pondrá contento lo que sea mejor para el grupo, siempre los pongo por delante. Estoy contento por lo que pasó con Ñublense, pero todavía no logramos nada y vamos a trabajar de la mejor manera para afrontar este día sábado con el mejor juego", apuntó.

Por otro lado, el adiestrador aseguró que "afrontaremos este partido con la misma seriedad con la que lo venimos haciendo. Hoy no me pongo a pensar en nada más que no sea jugar el mejor partido del año"

"Me encanta lo que está pasando. Estoy muy contento por lo que viene haciendo el plantel y el rendimiento de los futbolistas. Es una caricia al alma de los entrenadores cuando los futbolistas tienen rendimientos altos", agregó.

Sobre la fórmula para llevar la semana previa a un duelo tan importante, expuso que "juguemos con quién juegemos el cuerpo técnico habla con el (jugador) que se deba hablar, eso se hace siempre, pero hay que dejar descansar la cabeza del futbolista en estos partidos decisivos y hablar lo justo y necesario".

Finalmente, aseguró que "si digo que no hay ansiedad ni nervios mentiría y no sería fútbol, uno tiene ansiedad y nervios desde la fecha uno. Este es un plantel con mucha jerarquía, en los últimos años ha estado en muchas situaciones como estas. Esperamos que con esa experiencia podamos hacer un gran partido, no pasar zozobras y quedarnos con el partido".