Paulucci sobre Marcelino: A veces le pedimos cosas que no son fáciles, para que no se le vuelen los pajaritos

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, comentó la relación que tiene con el volante Marcelino Núñez, aunque descartó tenerlo como "regalón" en el plantel de los "cruzados".

Paulucci dijo en Las Ultimas Noticias que "yo los quiero a todos. Siento el mismo aprecio igual por todos. A Marcelino lo quieren mucho en Católica y los jugadores de la selección. Es un niño al que hay que acompañar para que mantenga los pies sobre la tierra. Tenemos que educarlo y pedirle cosas que, a veces, no son fáciles, para que no se le vuelen los pajaritos. No tiene nada que ver con ser regalón".

También comentó sus objetivos para la temporada 2022: "Las metas son engañosas y uno queda atado a esas palabras. El objetivo es el campeonato, la Supercopa, la Copa Chile, donde no nos ha ido bien, y tratar de hacer una excelente Copa Libertadores".

"Cuando hablo de hacer una buena Libertadores, me refiero a ser súper competitivo. Este año, hicimos una buena Libertadores, pasamos una fase, jugando partidos difíciles, como fue con Argentinos Juniors de visita. Si pasamos una etapa más, veremos para qué estamos. Decir que vas a ganar el título es mentirle a la gente y no me gusta mentir", complementó sobre el tema.

Finalmente, habló de las posibles incorporaciones: "La idea es esperar para ver si llegan a buen puerto los jugadores que tienen que analizar las ofertas. De acuerdo con eso, veremos dónde apuntar. Si se quedan, seguramente vamos a buscar un central, un volante y un lateral izquierdo".

El primer desafío de la UC el próximo año será la Supercopa ante Colo Colo, el 23 de enero.