Paulucci tras ganar la carrera por el título a Colo Colo: El rótulo de segundón lo tienen que poner a otro

El director técnico de Universidad Católica, Cristián Paulucci, volvió a reflexionar sobre el desenlace que tuvo la definición por el título junto a Colo Colo, apuntando a las burlas en alusión al segundo lugar que terminó ocupando su rival en el campeonato.

En conversación con La Tercera, el DT del equipo de la "Franja" se refirió al final que coronó a su equipo por sobre los albos. "A Católica, en estos 10 años, le había tocado salir dos o tres veces segundo, y ahí me parece que el rótulo ese ahora se lo van a tener que poner a otro, porque el 2010 lo revertimos y ahora lo hicimos otra vez.... En realidad, había que seguir trabajando", disparó.

"Nosotros sabíamos que en algún momento se iban a caer (Colo Colo). Así como a nosotros nos tocó una irregularidad en la primera parte del torneo, a ellos les iba a tocar en la segunda parte, porque lo venían haciendo muy bien. Y bueno, les tocó. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar la mayor cantidad de partidos posibles, porque o sino no íbamos a tener chances. Se dio de la mejor manera", subrayó.

Consultado por si había perdido las esperanzas del título después del clásico perdido contra el "Cacique", Paulucci expresó que: "Nunca dejé de creer. Yo no estaba el 2010, llegué después, pero me sé toda esa historia. En definitiva, las estadísticas están para romperse, pero no siempre se puede. Es igual que con la selección argentina: para ganar Copas del Mundo tienes que perder un montón de otras finales. Si no eres protagonista, no vas a ganar nunca finales".