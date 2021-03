Posible llegada de Lucas Pratto a U. Católica repercutió en Argentina

La escasa continuidad que tiene el delantero argentino Lucas Pratto en Feyenoord de Holanda generó un rumor que lo puso cerca de los intereses de Universidad Católica para la presente temporada.

El jugador no juega hace nueve partidos en su escuadra y por ello algunas informaciones desde Argentina señalaron que el futbolista, muy probablemente, volverá a River Plate cuando concluya su préstamo, a mitad de año.

Sin embargo, el atacante no está en los planes del técnico Marcelo Gallardo, por lo que tendrá que buscar club para sumar minutos y en ese escenario surgió el nombre de U. Católica, donde tuvo un notable paso entre el 2010 y el 2011.

Esta situación tomó fuerza luego que el medio TNT Sports Argentina publicara una nota en la cual citaron a su homónimo de Chile, donde señalaron que Pratto "suena fuerte para ser candidato de Universidad Católica. La dirigencia del club chileno tiene intenciones de hacer un esfuerzo económico para repatriar a Pratto".

Para que ello suceda, advierten desde el país trasandino, el atacante tendría que rebajar sus pretensiones económicas.

De todos modos, durante las últimas horas el periodista César Luis Merlo contó en redes sociales que habló con el representante del ariete: "No me ha llamado nadie de Católica y Lucas no piensa en irse de Feyenoord", sostuvo Gustavo Goñi.

Además de la UC también surgieron como posibles opciones Vélez Sarsfield y algunos clubes de Brasil.

¿OSO CHILENO? 🐻



Los medios chilenos afirman que LUCAS PRATTO podría ser REFUERZO de Universidad Católica 🚨⚠



¿Vuelve para jugar la Copa Libertadores? pic.twitter.com/IuIZBygQn4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 25, 2021