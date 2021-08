Poyet por tensiones en la UC: Aprendí códigos en Uruguay y no puedo controlar los rumores

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se refirió a la serie de informaciones que hablan de conflictos internos entre integrantes del cuerpo técnico y miembro del plantel.

"Lo que pasa dentro del club, no lo comento. Si alguien te lo dice, no va con mi forma de ser. Aprendí códigos en Uruguay desde muy chico y no digo las cosas que pasan adentro y tampoco puedo controlar los rumores que surgen. Lo que pasa en adentro y en el vestuario, no lo sacó", dijo Poyet en conferencia de prensa.

Poyet se refirió a la situación de su hijo Diego y aclaró que sí estaba inscrito en la planilla del partido ante la U y que fue una decisión consensuada que estuviera en las gradas.

"Diego no estaba suspendido, y estaba entre los suplentes pero decidimos que él lo viera desde arriba el partido, y por eso estaba vestido así. Sabemos que no puede estar en short en la banca y obviamente que no quedó lindo que saltara la valla, pero no fue en busca de problemas y no discutió con nadie. Enseguida cuando lo vi, le dije que se fuera arriba. O sea, sí pareció una mala imagen, lo reconocemos como tal, pero estaba con PCR y solo fue una decisión técnica que mirara el partido desde arriba", expresó.

De cara a lo que viene, Poyet explicó que "estamos enfocados en el trabajo que nos pide el club. Evidentemente no ha sido lo bueno que queríamos, y hemos puesto todo en consideración. Hemos tenido ocho o diez partidos más más que el resto, y eso no nos permitió trabajar de la mejor manera".

"Ahora estamos concentrados en los objetivos que nos pidió el club y que hasta el día de hoy se han conseguido de alguna forma u otra, y queda el más importante, que es el tetracampeonato", expresó.