Poyet tras la caída con Audax: No me gustó el equipo, es un partido de mucho aprendizaje para mí

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, fue autocrítico tras la caída de su escuadra por 1-0 frente a Audax Italiano en Rancagua y señaló que es un "aprendizaje" muy importante para su proceso en los "cruzados".

Poyet dijo en conferencia de prensa que "es un partido de mucho aprendizaje para mí. Es fácil aprender ganando, pero hay que hacerlo perdiendo también. Nos costó imponer nuestro juego, ellos sí lo hicieron".

Además, añadió que "no me gustó el equipo, pero depende de cómo analicemos el partido. La chance más clara del partido la tuvo Gastón Lezcano. Si la convertía quizás hablábamos de otra cosa".

"El primer tiempo no estuvimos bien, se nos fue sin producir y sin tener muchas posibilidades. Tengo que trabajar, soy el responsable y tengo que buscar soluciones", insistió el adiestrador uruguayo.

Finalmente, habló de las bajas de su escuadra, y explicó hasta qué punto afectaron: "(A Clemente Montes y Gonzalo Tapia) ya los echamos de menos la semana pasada. Te dan otra cosa, tienen velocidad. Audax nos presionó mucho al inicio, pero no me quiero quejar. Somos lo que tenemos y jugamos con lo que tenemos y debemos ser lo suficientemente buenos para ganar y no pensar en los que no están".

El próximo desafío de Poyet al mando de la UC será ante Curicó Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.