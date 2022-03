Pratto recordó su paso de U. Católica a Genoa: En ese tiempo no lo pasé bien

El ex delantero de Universidad Católica Lucas Pratto recordó cuando dio un salto al fútbol europeo tras sus grandes actuaciones en el elenco precordillerano, que consideró "un equipo gigante de Chile", y reconoció que en Genoa no lo pasó bien.

Durante una entrevista con Olé, el atacante habló sobre el paso de Julián Alvarez de River Plate a Manchester City y afirmó que "creo que también influyó lo económico. Cada uno toma sus decisiones pero después se tiene que hacer responsable".

"Yo no puedo irme a Países Bajos y después decir 'fue una mala decisión'. Me pasó en Chile jugando en Católica cuando me vino a buscar Genoa. En ese tiempo que estuve allá no la pasé bien pero tuve la suerte de jugar con tipos como Gilardino, Kaladze, Palacio, Frei, con jugadores de Selección que me ayudaron muchísimo para después ir a Vélez y ser otra clase de jugador", añadió.

Además, Pratto habló de sus comienzos en el fútbol y afirmó que "me tocó pelearla mucho. Mi meta siempre fue llegar a Primera y después me encontré Universidad Católica, un equipo gigante de Chile, y ahí la meta era salir campeón. Me tocó ir a Italia y el objetivo era salvarse del descenso o estar en mitad de tabla".

"Vine a uno de los clubes más grandes de la Argentina, que era Vélez, y era salir campeón. A partir de Vélez pude empezar a elegir a dónde quería jugar y elegir las metas u objetivos. Nunca me vas a escuchar decir 'mi meta es ser el mejor jugador, goleador, ser esto o lo otro'. Mi meta siempre fue salir campeón, lo demás es secundario", siguió.

Igualmente, complementó que su lugar en el fútbol es donde lo hagan sentir cómodo: "En los únicos lugares que encontré eso fue donde tuve grandes logros: acá en Vélez, en Católica, en River y un poco en Brasil. El grupo de gente es tan bueno que dices 'no me quiero ir más de acá'"