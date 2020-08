Prensa puso a Ariel Holan como candidato a la banca de Atlanta United

La prensa estadounidense puso al técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, como el principal candidato a la banca del club de la MLS Atlanta United para reemplazar a Frank De Boer.

Según lanzó el periodista de la CBS Roger González, el argentino es uno de los nombres que suenan en el ex club de Gerardo Martino.

Además del campeón de la Copa Sudamericana con Independiente, el cuadro de Georgia tiene entre sus opciones a Gustavo Alfaro.

Atlanta United coaching search: I continue to hear a big part of it is trying to find somebody who can relate to their South American talent.



While Ariel Holan's name still appears to be under consideration -- if I'm them, I go after one guy.



Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/MEwXQqh5ge