Presidente de la UC: No hay ninguna dificultad con Buonanotte, lo más probable es que siga

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, se refirió a la publicación de este lunes del diario El Mercurio, que aseguró que la UC no renovaría al volante Diego Buonanotte en junio, situación que descartó e indicó que lo más probable es que el trasandino continúe en el campéon del fútbol chileno.

"La verdad, yo no sé de dónde salen esas noticias. Con Diego no hay dificultades, valoramos lo que ha hehco en el club y cuando llegue la fecha de conversar (a mediados de 2019 finaliza su contrato) ambas partes manifestaremos el interés de que sigamos trabajando, que lo más probale es que sea así", dijo Tagle.

Además, agregó que "tenemos una política de renovaciones, en la que nos acercamos a los jugadores poco antes de que terminen sus vínculos, así lo hicimos con Germán Lanaro y ahora está todo muy avanzado para que siga, de igual forma nuestra prioridad son los jóvenes formados en casa".

En otro tema, el mandamás del elenco "precordillerano" se refirió a la salida del entrenador español Beñat San José, indicando que "no me molestó la salida de Beñat. Ambos técnicos han salido de la mejor manera. Salió de la manera, que nosotros también propusimos, con contrato recíproco. Seguimos como amigos y muy atentos a la campaña de él y él a la del club. Asi que no hay molestia".

Asímismo, explicó la situación el interés que tuvo Universidad de Chile en su gran figura Luciano Aued, asegurando que "supimos del interés de la U, pero no sé quién pensó en allí que nosotros nos íbamos a desprender de Luciano".

"Cuando nos informaron, nosotros dijimos que no estábamos dispuestos a reforzar a la U con un jugador que además, fue considerado por muchos como el mejor del campeonato. No existe el llamado pacto de caballeros, fuimos nosotros los que no aceptamos", añadió.

La llegada de Quinteros y los refuerzos para 2019

Juan Tagle, además se refirió a la llegada de entrenador argentino Gustavo Quinteros, asegurando que "tenemos un cuerpo técnico de mucha trayectoria, una carrera muy exitosa y que le ha sacado rendimiento a muchos jugadores. Además, él está muy de acuerdo con los jugadores que estamos buscando".

Además, aseguró sobre el armado del plantel 2019 que "estamos bien, avanzando según lo planificado. Partimos desde atrás hacia adelante. Primero la renovación de Dituro, ahora casi listo de lo de Germán. Tenemos muy avanzado a un lateral izquierdo, que no voy a decir el nombre, y estamos buscando uno o dos extremos y un centrodelantero.

Por otra parte, dijo que le "sorprendieron" la declaraciones de Andrés Vilches, quien aseguró que su escenario cambió en Católica con la salida de Beñat San José.

Finalmente, abordó la constante búsqueda de jugadores jóvenes para cada temporada, indicando que "contamos con un monto reservado sólo para contratar futbolistas de proyección, son dos o tres millones de dólares que vamos utilizando de a poco, y con la idea de que sean una inversión y que no se pierdan. No sirve para extranjeros, porque los jugadores de afuera que traemos, tratamos de que sean probados", cerró.