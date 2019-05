Quinteros: El objetivo principal siempre fue el bicampeonato, pero todos estamos muy dolidos

El técnico de la UC dijo no encontrarle explicación a la dura caída con Independiente del Valle.

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, habló con los medios tras la llegada del equipo a Santiago luego de la estrepitosa caída por 5-0 ante Independiente del Valle por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana, asegurando que están muy dolidos por el resultado aunque el objetivo principal es conseguir el bicampeonato.

"Hay que trabajar mucho, hablar con los jugadores y saber que el objetivo principal siempre fue el bicampeonato, pero todos estamos muy dolidos por esta participación en Copa que fue mala, tuvimos un partido para el olvido. Hay que salir adelante, saber que tenemos la revancha para jugar bien y ganar", expresó.

"El domingo tenemos un partido importante contra un rival durísimo (Unión Española) para mantener la diferencia en el torneo local", agregó el DT.

Respecto a su análisis de la derrota, Quinteros dijo sentir "mucha decepción, frustración y tristeza porque sucedió otra vez que fuimos a jugar un partido importante y no pudimos jugar a nuestro mejor nivel, lo hicimos muy por debajo del nivel que puede demostrar el equipo. De visitante no hemos jugado ningún partido bien, el equipo nunca apareció".

"Son cosas que tenemos que analizar muy profundamente, yo creo que esto no es futbolístico porque el equipo juega bien y nos generan muy poco, pero de visitantes no hemos estado a la altura", añadió.

En esa línea, agregó que "no tengo mucha explicación porque el equipo juega muy bien, con futbolistas que todos los fines de semana son figura y lamentablemente no podemos hacer lo mismo de visitante en Copa".

Pese a esto, recalcó que "el objetivo principal del club siempre fue el bicampeonato. En esa lucha vamos a estar firmes hasta el final, aunque tampoco será fácil. Queríamos hacer una gran Copa Sudamericana, pero volvimos a cometer los errores de Paraguay".

"Tenemos deficiencias, cometemos errores, pero en estos partidos no hemos podido estar sólidos como en encuentros del torneo que son difíciles como los clásicos. No tenemos la explicación de por qué Católica no juega bien estos partidos", agregó.

Sobre la revancha a jugarse el próximo jueves en San Carlos de Apoquindo, indicó:

"Vamos a hacer todo lo posible para jugar bien, para ganar el partido, demostrarnos a nosotros y darle una alegría a la gente. Ojalá podamos hacer todos los goles que necesitamos para clasificar, pero la deuda que tenemos es jugar bien y ganar. Ojalá podamos pasar, es difícil, pero se puede dar".