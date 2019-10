Quinteros y opción del título ante Colo Colo: Hay ilusión, pero la ventaja no es determinante

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se refirió a la posibilidad de conseguir el bicampeonato en el clásico ante Colo Colo el próximo domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, asegurando que espera conseguir el título, más allá de la fecha en la que sea, y que lo importante es ganar ante los "albos".

"El día domingo, o el día que sea, lo más importante es lograr el objetivo (ser campeón). Estamos muy ilusionados, llegamos con una ventaja que aun no es determinante, vamos a enfrentar el rival directo y uno de los clásicos rivales. Sería fantástico poder terminar el día domingo, ganar, jugar bien y darle esa alegría inmensa a la gente pero dependemos de otros resultados", sostuvo Quinteros en conferencia de prensa este jueves.

"Sería cumplir un sueño, haber llegado a Chile y tener la posibilidad tan cercana de conseguir el titulo nacional sería fantástico. Con la Supercopa conseguí algo que nunca había logrado, pero un titulo nacional sería fantástico. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas igual que los jugadores que ya consiguieron el titulo el año pasado", añadió.

Puntualmente sobre el duelo ante el equipó de Mario Salas, el estratega señaló que "estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, jugando como viene haciendo el equipo, jugar al máximo de lo que puede jugar este equipo y no cometer errores. En Calera cometimos uno y no pudimos conseguir los puntos. Los clásicos se definen en detalles, entonces trataremos de no cometer errores y estar lo mas concentrado posible para poder conseguir los tres puntos".

Otro tema importante que tocó el trasandino fue la lesión de Luciano Aued en su hombro, que lo tiene en duda para el duelo ante el "Cacique", y dijo: "Él está en tratamiento y con dolor pero es una lesión que no requiere cirugía y va a depender mucho del dolor que tenga para saber si jugará. Vamos a ver cuantos días y veremos la recuperación. Lamentablemente volvimos a sufrir una pérdida importante, en una cancha que no hemos tenido suerte".

"Es difícil pero es una lesión que va directamente relacionada con el dolor que sienta. No es quirúrgica, va a depender mucho de la evolución que tenga. En ningún momento vamos a arriesgar la salud de ningún jugador, por más que sea (Luciano) Aued, que es un jugador importantísimo. Si él no tiene dolor y tiene ganas, por supuesto que va a jugar, pero recién lo sabremos el día de partido", cerró.