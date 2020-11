Raimundo Rebolledo: Para tener una chance en la selección primero debo consolidarme en Universidad Católica

El jugador de Universidad Católica, Raimundo Rebolledo, se refirió este domingo a la posibilidad de vestir la camiseta de la selección chilena en el futuro. Según el propio jugador, para acceder a esa oportunidad primero "debe consolidarse" en el cuadro de la precordillera.

"Para tener una oportunidad en la selección chilena debo consolidarme en el once estelar de la Universidad Católica", declaró el lateral derecho en entrevista con DirecTV.

Por otra parte, el formado en la UC habló sobre el presente del club tanto en el plano local como internacional, apuntando que: "No es fácil competir en ambos frentes, pero queremos pelear por el título local y la Copa Sudamericana. Tenemos jugadores para competir".

"Sabemos que River Plate vendrá a Chile a buscar el partido, necesita marcar y ganar. Será un partido difícil e intenso", agregó.

Por último, "Catuto" detalló en lo que ha podido mejorar de la mano del técnico Ariel Holan, afirmando que: "Es un entrenador muy emocional, muy intenso. Vive cada pelota como si fuese la última. Es un entrenador que sabe demasiado, que tiene una idea de juego que en pocos entrenadores he visto".

"Con Ariel he aprendido con Holan a no tirar centros si no son pase gol, moverme por la zona interior e intentar filtrar asistencias", concluyó.