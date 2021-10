Recordaron frase de Marcelino Núñez: No soy hincha la UC ni de ningún equipo

Durante las últimas horas se alimentó un debante en redes sociales a propósito del supuesto fanatismo del volante Marcelino Núñez por Universidad Católica, tomando en cuenta la publicación de un usuario que mostró una imagen del jugador tras el clásico ante Colo Colo.

"Estaba triste Marcelino al final", escribió @IgnacioTron14 en Twitter, junto a una foto del jugador en el banco del Estadio Monumental una vez consumada la derrota 2-1.

Por ello, otro internauta afirmó que Núñez es fanático de la UC, pero le replicaron con un video del diálogo que éste sostuvo en abril con Emol TV, donde aclaró, en primer lugar, que su matrimonio con los colores del club fueron "una coincidencia, no fue por el tema de Católica. En verdad fue una coincidencia".

Además, dijo que "no, en verdad no soy hincha, pero sí estoy muy agradecido... en verdad no soy de ningún equipo, eso le he dicho a todos, pero sí me gusta harto Católica, tengo un cariño, creo que es de muy agradecido con Católica, igual iba a los estadios, a ver a Católica, pero no soy hincha".

