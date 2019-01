Representante de Javier Parraguez negó que exista una oferta formal de la UC por el jugador

José Luis Carreño, representante del delantero de Huachipato, Javier Parraguez, aseguró que desde Universidad Católica lo contactaron para preguntarle por el jugador, pero que no han presentado aún una oferta formal.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el agente aseguró que "oficialmente hemos conversado (con la UC), pero nunca hemos tenido un acercamiento oficial, absolutamente nada. Sí me preguntaron en qué condiciones estaba él, yo di la respuesta, pero aparte de eso no hay nada más. No tengo nada más que informar respecto a eso".

Sobre las intenciones del atacante, Carreño dijo que "Javier tuvo una campaña espectacular. Venía saliendo de una lesión a los meniscos, se recuperó y cuando empezó a jugar hizo 14 goles, un campañón. Su intención es jugar en un equipo importante".

"Se pone muy contento porque en un minuto hayan preguntado por él en la UC y en Colo Colo. Pero no hay nada oficial, a mí como representante de él no me han dicho nada", agregó.

El agente igualmente afirmó que "hay varios clubes interesados. De México me llamó León, también Patronato (de Argentina), Unión Española. Pero sólo preguntando, ofertas oficiales no tengo ninguna".