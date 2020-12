Ricardo Lunari pidió "urgente un par de anteojos" para Angelo Hermosilla

El ídolo de Universidad Católica Ricardo Lunari sostuvo sus críticas al juez Angelo Hermosilla por el arbitraje del empate 2-2 contra Audax Italiano y clamó por conseguir "urgente" un par de anteojos para el colegiado.

En respuesta al artículo de nuestro portal AlAireLibre.cl sobre los dichos del presidente del Comité de Arbitros de la ANFP, Jorge Osorio, quien afirmó que se aplicó "el procedimiento correctamente" en el supuesto penal sobre Edson Puch, el argentino dedicó palabras al referí.

"Entonces urgente un par de anteojos para Hermosilla, porque si no vio eso a tres metros no puede dirigir ni el tránsito", escribió.

El mismo domingo, tras el partido, aseguró que la jugada contra Puch "es penal acá y en la China".

Esto es penal acá y en la China. El árbitro de frente no tiene excusas para no pitarlo. Y el Var no llama? No sean descarados, si quieren evitar el Tri suspendan el campeonato!!!

