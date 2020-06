Ricardo Noir: Siempre tuve la ilusión de volver a Universidad Católica

El delantero argentino Ricardo Noir, hoy en Belgrano de Córdoba, dijo que dejó Universidad Católica el 2017 siempre quiso volver a San Carlos de Apoquindo, pero desde el club no hubo interés.

"Desde que me fui de Universidad Católica, sólo tuve la posibilidad de volver enseguida, pero Racing no me quiso mandar. Después fueron más ganas de la gente o mía y no tanto del club", dijo al programa Nexo de ESPN.

"No hubo otro interés de parte del club, sólo esa vez y no se dio otra ver. Yo siempre tuve la ilusión de poder volver porque sentí que hice las cosas bien y tenía ganas de volver a un club espectacular que tiene todas las comodidades", agregó.

En esa línea, Noir agrego que "a uno le va bien y quiere estar de vuelta, pero no se dio, quizás porque a la dirigencia y los entrenadores que estuvieron en este tiempo le gustaron otros jugadores".

Respecto al futuro, el atacante de 33 años, aseguró que no tendría problemas en salir de Argentin. "Me deja un poco triste porque me hubiese gustado estar en un club que medio tanto y al cual yo también aporté. Hoy me queda un año de contrato en Racing y no creo que haya drama para salir, pero primero debe haber un interés de Universidad Católica o cualquir otro club que me quiera", cerró.