Rodrigo Valenzuela: Ariel Holan buscó alternativas para mejorar y no se pudo

El técnico interino de Universidad Católica, Rodrigo Valenzuela, se manifestó tras la victoria sobre Coquimbo Unido por la fecha 18 del Campeonato Nacional y defendió el proceso de Ariel Holan, su predecesor.

"Ariel incansablemente con su cuerpo técnico buscaron alternativas para mejorar y no se pudo. Eso lo puedo asegurar, que buscaron incansablemente darle solución. No se pudo, a veces en el fútbol cuando no hay resultados se corta por lo más delgado. En los jugadores cuando pasan estas cosas a veces se liberan un poco porque vienen cargando una mochila", explicó.

Para el DT, la semana desde la salida del argentino "fue muy movida, sobre todo desde lo emocional. También había que transmitir seguridad a los jugadores, lógico que empiezan a pensar quién va a llegar o en qué momento".

"Hoy hicieron un partido tremendo, notable. Estoy satisfecho. Era importante conseguir el triunfo y merecidamente lo hicimos", aportó.

También el exfutbolista afirmó que no ha pensado en mantenerse en el cargo: "Fue un tema que se habló, solo como apoyo o en este caso en el cuerpo técnico en mi labor en el club se sugirió esta posibilidad nuevamente como el año pasado de ser interino, pero en ningún momento he pensado quedarme en el cargo".

"El objetivo de esta institución es siempre pelear arriba. En este rol que cumplimos como semana era enfocarnos solo en Coquimbo, nada más", finalizó.