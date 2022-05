Rodrigo Valenzuela: Esperábamos estar a la altura y fuimos claramente superados

Rodrigo Valenzuela, quien dirigió este domingo su último partido como entrenador interino en la UC, habló tras la goleada sufrida a manos de Ñublense y reconoció que fueron superados por el elenco de Chillán.

En rueda de prensa, el estratega mencionó que: "Veníamos ilusionados por los tres partidos, tanto el de Colo Colo, Flamengo y Sporting, y lógicamente hoy también esperábamos estar a la altura, y sobre todo el primer tiempo, nos vimos claramente superados por Ñublense. En ese aspecto el responsable soy yo".

"Sabíamos a lo que nos enfrentábamos ante Ñublense. Un equipo que está en la parte alta de la tabla. Sabíamos cómo nos iban a jugar. En ese aspecto fueron superiores a nosotros. Hemos tenido un desgaste propio también por la Copa (Libertadores), el miércoles ante Sporting. Bajas por diferentes motivos, como una expulsión", agregó.

"Nos superaron y nos incomodaron. No encontramos nuestro juego. Y lo que nos había ilusionado desde que comenzamos este pequeño ciclo de cuatro partidos. Ese es el sabor amargo que a uno como entrenador le deja", recalcó en la misma línea.

Sobre cómo prevee la etapa de Ariel Holan en la banca de la UC, Valenzuela comentó que: "Tiene un amplio plantel, mucha categoría y jerarquía. Eso sí, este semestre hemos tenido que lidiar con muchos inconvenientes, pero este plantel ha sido súper noble".

"Lo que se venga más adelante, con la dirigencia y en este caso con Ariel (Holan), que van a ver si refuerzan o no, es un tema que no me incumbe. Ha sido para mí una muy buena experiencia el interinato. Lo tengo que tomar como un aprendizaje", sentenció.