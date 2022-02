Sebastián Pérez: Johnny Herrera fue una de las personas por las que llegué a la UC, le pedí su consejo

Sebastián Pérez, arquero de Universidad Católica, habló en entrevista con un medio nacional sobre el último año, donde pasó de descender a ser campeón con "la franja", y recibir el llamado de La Roja, además contó que Johnny Herrera tuvo que ver con su llegada a la UC.

"Fue una de las personas por las que llegué a Universidad Católica, le pedí su consejo, el de un arquero ya consagrado, que logró cosas. Le pedí su recomendación", expresó.

Por otro lado, aseguró que "ya pasó un año desde que bajamos (con Deportes Iquique). Ha sido un año bien intenso para mí y muy lindo a la vez, pero lo veo con mucha altura de miras, en el sentido de que quiero más. En mi cabeza soy muy competitivo. Me tiene muy motivado este año", dijo a Publimetro.

"He quemado hartas etapas. Jugué en Tercera, en la "B" y en Primera, donde fui banca en Everton. Sólo dios sabe qué hubiese pasado si me hubiesen dado una oportunidad a más temprana edad. No le doy tanto valor a eso, sino a que toda esa aventura me llevó al arquero que soy hoy en día", agregó.

Respecto a las competencias que tendra la UC en 2022, "Zanahoria" indicó que "el pentacampeonato es la realidad más cercana que tenemos, va a ser un torneo complicado. En la Copa Libertadores queremos ser muy competitivos, sabiendo que hay planteles potentes".

El portero, y seleccionado nacional, tendrá su próximo encuentro como local, cuando Universidad Católica enfrente a Curicó Unido este domingo 20 de febrero, a las 20:30 horas, en un "duelo de punteros".