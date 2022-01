Sebastián Pérez: Siempre existió la comparación con Dituro, pero los partidos me dieron la confianza

El portero de Universidad Católica Sebastián Pérez aseguró que siempre sintió la presión de sustituir a Matías Dituro, pero que la superó con sus buenas actuaciones y el correr de los partidos.

"Zanahoria" nos dijo en diálogo con "La Franja" de Al Aire Libre TV que "cuando firmé por Católica, sabía que iba a remar desde atrás con Matías Dituro. El tema es competir, eso está en mí. Para llegar acá tenía que ser competitivo y si me llegaba a tocar sabía que me iban a comparar con Matías. Siempre existió eso, pero no es un tema que me incomode o moleste. Uno entiende en el lugar en que está y hay que rendir sí o sí".

"Me sentí importante igual con el correr de los partidos. Tuvimos algunos complicados, entonces eso da confianza, y eso da cuenta de que eres importante para el equipo. Estoy muy agradecido del cariño de la gente, que es como el amor, se debe regar siempre con buenas actuaciones", añadió sobre el tema.

Además, habló de su experiencia en la selección chilena en el empate 2-2 ante México en Estados Unidos: "No me esperaba la nominación a La Roja. Jamás quise ilusionarme y hablar antes de tiempo. Fue una experiencia linda y enriquecedora. Disfruté mucho el partido, más allá de las buenas tapadas. Espero que sigan los llamados".

"Con todos me llevo muy bien. En la selección me concentré con Nachito Saavedra. Con los arqueros también, que estamos casi todo el día juntos. No se trata de dar consejos, sino que también trato de aprender de los jugadores jóvenes", siguió.

Finalmente, Pérez habló de la pretemporada de los "cruzados": "Estamos trabajando bien. De menos a más por la parte física. Lo bueno es que ya tenemos esquema táctico con Cristian Paulucci y además el plantel lleva años. La parte física es muy importante".

La UC enfrentará el domingo 23 de enero a Colo Colo en Concepción por la Supercopa de Chile, en su primer desafío de la temporada 2022.