Tagle ante polémica por amarillas de Saavedra: Hubo nerviosismo, pero no hay nada anómalo

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, junto al gerente deportivo, José María Buljubasich, explicaron los motivos por los cuales el jugador Ignacio Saavedra pudo participar en el encuentro contra Coquimbo Unido, pese a que recibió cinco tarjetas amarillas.

"Hubo efectivamente nerviosismo, pero todo está bajo control... no hay nada anómalo", afirmó el timonel de la concesionaria que administra a Universidad Católica.

Al ser consultado sobre una eventual sanción "interna" al jugador, dijo que "cuando le saquen la quinta amarilla va a ser sancionado, por lo tanto estaríamos corriendo el riesgo que tenga una doble sanción. Fue muy clara la posición que nos da la ANFP, lo que rige son los informes -arbitrales-".

Agregó Tagle que les comentaron que "el árbitro podría rectificar el informe y a partir de ese momento se consignaría la quinta amarilla".

Más detalles entregó Buljubasich, quien sostuvo que "nosotros hacemos un seguimiento de nuestras tarjetas amarillas a la vista, porque vemos todos los partidos. En nuestros registros sí teníamos que le habían sacado cinco amarillas, pero en la resolución de la ANFP, llegaba con cuatro".

"Hicimos las consultas, revisamos, y efectivamente hay un informe, del partido con Colo Colo, en que no está consignada la amarilla, por lo tanto objetivamente no está consignada la amarilla porque lo que manda son los informes arbitrales y no había ningún incumplimiento con que jugara este partido", explicó.

"Según la aseveración de la ANFP, por las personas a las que les hicimos las consultas, no teníamos ningún problema con que Ignacio jugara", finalizó.

La amarilla en cuestión fue por una infracción contra Maximiliano Falcón en el clásico versus Colo Colo, que no figuró en el informe arbitral.