Tagle: Despreciar el proyecto del estadio por el momento deportivo es una mirada que sorprende

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, reconoció que han tenido dificultades económicas que han impedido reforzar con mayor premura el plantel de Universidad Católica y aclaró que el dinero recaudado para la construcción del nuevo estadio no puede ser destinado a incorporaciones.

"Escuché a alguien del medio diciendo que vio en los estados financieros de Cruzados y había 29 mil millones en caja, y dicen que no tienen fondo para comprar jugadores. A eso tenemos que enfrentarnos en este nivel de desinformación, porque todo el dinero recaudado por el aumento de capital y emisión de bonos está destinado obligatoriamente para el estadio", aclaró.

"Si yo tomara ese dinero para traer jugadores estaría cometiendo un delito, porque recaudé fondos del mercado de capitales para ese destino, entonces todos los ingresos están en contabilidad separada para efectos de financiar el proyecto del estadio, y de todos los ingresos ordinarios que siempre ha tenido Cruzados, como venta de jugadores, sponsors, borderó, abonos, nada se usa para el proyecto estadio", explicó.

"Es como que fueran dos sociedades separadas, de hecho tenemos una filial que se llama La Franja, a la cual la mayor parte de la actividad se va traspasando, pero en términos de plata no hay fondos del negocio ordinario de Cruzados que vayan al estadio ni tampoco puedo sacar fondos del estadio al negocio ordinario de Cruzados, si no lo hiciera así estaríamos infracciones graves a la ley e incluso probablemente delitos. El foco de Cruzados tiene muchas horas de trabajo al proyecto estadio, pero sigo con la misma intensidad y para qué decir la Gerencia Deportiva y la Comisión Fútbol trabajando en el proyecto deportivo", señaló.

"Cuando algunos dicen que no debiéramos enfocarnos en el estadio, me da un poco de pena, porque es un proyecto de largo plazo que va a dejar algo para las generaciones qeu vienen, es un aporte enorme al fútbol chileno, al crecimiento de Univerisdad Católica; entonces, despreciarlo por un mal momento deportivo es de una mirada tan de corto plazo que sorprende, pero hoy me llama la atención y creo que la gran mayoría de hinchas entienden que es un proyecto que es fundamental, maravilloso para todos los cruzados, vamos a estar todos orgullosos cuando podamos inaugurarlo el próximo año y que no podemos manchar por algún mal momento deportivo", advirtió.

"Este año pensábamos un avance de una fase de la Copa Sudamericana y recién volvimos a jugar de locales en Santiago en abril. Todo eso atenta ante las posibilidades de sumar jugadores al plantel, aunque este no está cerrado", nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa.