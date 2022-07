Tagle y frustrado arribo de Castillo a la UC: Estas decisiones no pueden tomarse solo por cariño

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió al fallido arribo de Nicolás Castillo a Universidad Católica, asegurando que esperan evaluar más adelante la situación del delantero que tras sufrir una trombosis mientras jugaba en América no ha podido afirmarse en algún equipo.

"Ambas partes estuvimos de acuerdo en que no era adecuado que Nicolás se integrara ahora al plantel de Universidad Católica", dijo a Diario La Tercera el dirigente.

"Más adelante se reevaluará la situación. El cariño está incólume, pero estas decisiones no pueden tomarse solo por cariño", añadió sobre Castillo.

Tagle también tuvo palabras para Edson Puch: "Es un jugador muy querido por la hinchada, por lo que no quiero referirme a su situación particular. Estamos evaluando alguna posibilidad, pero no se ve muy fácil".

El dirigente también se mostró autocrítico sobre el tema refuerzos. "Hay cosas que son objetivas y que uno no puede negar. De los refuerzos que trajimos, Sebastián Galani se fue a Coquimbo, se rescindió contrato con Lucas Melano y hemos señalado la situación de Yamil Asad, que no es considerado. Esa no era nuestra planificación. Entonces, algún error cometimos si tres de los refuerzos que trajimos no fueron considerados para el segundo semestre", indicó.

"Después habrá alguna autocrítica que tendrá que hacer el cuerpo técnico, porque las decisiones son conjuntas, y los errores cometidos llevaron a que el cuerpo técnico no terminara la primera rueda. Consecuencia de todo eso fue que los resultados del primer semestre no fueron para nada los esperados", complementó.