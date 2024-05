Tiago Nunes adelantó el clásico con la U: “Tenemos un equipo con poder de fuego grande”

El técnico de Universidad Católica, Tiago Nunes, ya prepara lo que será el Clásico Universitario del sábado, y analizó cómo se encuentran los cruzados de cara al importante partido y prefirió no desmenuzar las virtudes azules.

En la conferencia de prensa desarrollada este martes en San Carlos de Apoquindo el DT de la franja fue consultado sobre cómo analiza al líder del torneo.

"Sabemos de la calidad individual de los jugadores (de U. de Chile), el buen trabajo que se hace ahí. No voy a hacer ningún análisis público al respecto del rival porque no me compete", respondió de manera educada Nunes.

El poder de fuego de Universidad Católica

Al respecto, Tiago privilegió darle más importancia a su equipo y destacar los buenos partidos de las últimas fechas.

"Tenemos un equipo con poder de fuego grande, jugadores de ataque con buena llegada desde atrás, que pueden generar daño a nuestro rival, entonces me parecen todos ingredientes de un partido que promete bastante emoción", comentó.

Sobre sus impresiones del clásico, el brasileño se refirió a cómo cree que será el partido frente a los azules, resaltando su bloque defensivo.

"Me imagino un partido duro, normalmente son partidos parejos que se definen por detalles, ojalá sea un buen partido, el equipo llega con confianza y ojalá se pueda mantener el arco en cero, porque estamos trabajando bastante la parte defensiva", declaró.

¿Dónde juega la UC el Clásico Universitario?

Universidad Católica visitará a Universidad de Chile, este sábado 18 de mayo, a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional.

Revisa la conferencia completa acá.