Tomás Costa reveló bromas a Michael Ríos en la UC: Sonábamos sirenas para asustarlo por las nueces

El ex jugador de Universidad Católica Tomás Costa recordó su paso por el elenco de la franja y rememoró una anécdota con Michael Ríos, a quien bromeaba por sus problemas judiciales en relación al hurto de nueces.

Costa señaló en conversación con Redgol que "Michael Ríos había tenido el problema con esa causa por el robo de las nueces, y para ayudarlo, porque era re difícil para él, le buscamos el lado del humor para hacerlo sentir más tranquilo".

"Con un parlante le poníamos unas sirenas de la policía y le decíamos que venía la PDI. ¿Se enojaba? No, nos reíamos. Para Michael era un momento difícil, no era fácil", añadió el ex volante de la UC.

Además, el también ex Alianza Lima destacó su buena relación con Fernando Cordero en la precordillera: "Chiqui se ocupaba de la estrategia. Él hacia la logística y yo ejecutaba. Era mi compañero de bromas".