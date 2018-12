U. Católica cambió de sponsor y se filtra en redes sociales supuesta nueva camiseta

Universidad Católica tendrá una nueva marca que lo vista a partir de 2019, ya que este jueves Under Armour anunció que se adjudicó el proceso de licitación convocado por Cruzados para ser el sponsor del club hasta el año 2023.

Las nuevas camisetas serán utilizadas por el plantel profesional, fútbol formativo y también el femenino, incluyendo la tecnología característica de la marca estadounidense, Heatgear y Coldgear.

El presidente de los "cruzados" Juan Tagle afirmó que: "Estamos muy orgullosos de que una compañía de prestigio a nivel mundial como Under Armour, haya confiado en trabajar con nosotros. Esperamos construir una gran relación y en conjunto generar productos de alto estándar técnico y experiencias que sean motivo de orgullo".

Por su parte la misma marca también mostró su agradecimiento con la institución por permitirle ser su nuevo proveedor en cuanto a vestimenta y artículos deportivos.

- Posiblemente así serán las nuevas camisetas Under Armour de la UC:

