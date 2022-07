U. Católica: "Nicolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023"

Universidad Católica emitió un comunicado para informar que Nicolás Castillo entrenará con la expectativa de sumarse al plantel oficial de cara a la temporada 2023 del Campeonato Nacional.

"Respecto de la situación de Nicolás Castillo, informamos que la intención de ambas partes era que el jugador se incorporara al plantel de la UC. Debido a eso iniciamos conversaciones, durante las mismas se evidenció que no era el momento ideal para hacerlo ya que la presente temporada terminará en noviembre próximo y habrá muy poco tiempo para su puesta a punto", comenzó el escrito.

"Su condición médica, relacionada a la operación que sufrió por la trombosis fue examinada y está en buen estado. Nicolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023", cerró.

Más tarde añadió: "El jugador decidió continuar con su recuperación por su cuenta hasta fin de año. NO hará esa recuperación en San Carlos de Apoquindo. NO se incorporará al plantel de acá a fin de año y tampoco a alguna categoría de proyección ni nada para su recuperación. NO hará su recuperación en San Carlos de Apoquindo, decidió hacerlo por cuenta propia y fuera de San Carlos".

La UC cerrará este mercado de fichajes sin nuevos refuerzos, aunque ya sumó a Mauricio Isla, Daniel González, César Pinares, Gary Kagelmacher y los regresos de Matías Dituro y Luciano Aued (estuvo convaleciente el primer semestre).