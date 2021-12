Universidad Católica anunció la renovación de Alfonso Parot, Luciano Aued y Germán Lanaro

Universidad Católica anunció este martes la renovación de tres de sus referentes, Alfonso Parot, Luciano Aued y Germán Lanaro, de cara a la temporada 2022.

Con una publicación en redes sociales, Cruzados dio a conocer la situación de los experimentados jugadores. En paralelo, esta información fue ratificada por el gerente deportivo, José María Buljubasich, en rueda de prensa.

🎙️⚪️🔵 Conferencia Buljubasich

- Renovaron por una temporada Aued y Lanaro. Parot por dos

- Negociaciones con Puch y Buonanotte incluyendo una rebaja de sus salarios

- Rebolledo sigue negociando

- No han llegado ofertas por otros jugadores@Cooperativa @alairelibrecl #LosCruzados — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) December 21, 2021

Buljubasich, además, dio a conocer que aún están en negociaciones para la renovación de Diego Buonanotte, Edson Puch y Raimundo Rebolledo.

"Con Edson y Buonanotte aún no hay acuerdo, pero seguimos conversando, la idea es continuar con ellos", aseguró.

Y respecto a Rebolledo, sostuvo que "con Catuto no hay acuerdo. Le ofrecimos una extensión y aumento de renta, como ha sido el proceso con los jugadores jovenes".