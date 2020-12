Universidad Católica cierra el año al ritmo del "Baila Fútbol"

Rodilla al piso, bicicleta doble y pisadita de balón. Con esos pasos claves, el volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se plantó sin miedo en una de las canchas de entrenamiento del reducto cruzado, y con toda su energía, aceptó el desafío de Fundación Fútbol Más para mostrar sus dotes en el "Baila Fútbol", un nuevo estilo de entrenamiento lúdico, como una forma de potenciar la actividad física y capacidad aeróbica de niños, niñas y familias durante el período de cuarentena.

¡Qué ritmo! 💃🏻 El #BailaFútbol se transformó en una tremenda actividad deportiva y @cruzados no quiso quedarse fuera 🎧⚽ @javimoreno_s e @i6nacio_sp aceptaron el desafío de #FútbolMás y mostraron sus dotes con el baile y la técnica futbolística. #TarjetaVerde para l@s cracks💚 pic.twitter.com/cHbCGyNlWP — Fútbol Más Fundación (@futbolmasorg) December 29, 2020

"Es interesante. Para ninguna de las dos cosas tengo mucho ritmo, pero estuvo entretenido. Te puede ayudar a mejorar cosas mucho más finas que algunos de los ejercicios que hacemos con coordinación en los entrenamientos", comentó el volante cruzado.

Saavedra no fue el único representante de los cruzados que se sumó a la iniciativa impuesta por Fútbol Más. Esto, porque la capitana del plantel femenino, Javiera Moreno, también aceptó el desafío y desde el patio de su casa, se equipó con la indumentaria cruzada y entregó sus mejores pasos de la coreografía de baile.

"Es algo totalmente nuevo y creativo. Aparte, es una instancia muy buena para hacer en casa y me parece una herramienta muy positiva, sobre todo considerando que en pandemia los espacios se reducen. Es super entretenido y lo principal, es que no tiene género, comentó Moreno respecto al Baila Fútbol.

Esta no es la primera ocasión en la que los jugadores cruzados participan de alguna actividad junto a la fundación chilena. Todo esto, gracias al programa 'Católica Social', en el que el club ha construido una relación con Fútbol Más hace muchos años.

Es por este nexo, que Saavedra porta desde hace más de tres años una pulsera rosada en su muñeca izquierda, la que ha usado como amuleto en cada partido que entra a la cancha por Universidad Católica.

"Es mi pulsera favorita. Me la regalaron en la primera actividad que estuve, así que me da mucho placer tenerla. Cuando la miro, recuerdo a todos los niños que están en barrios, no la pasan tan bien y aún así tratan de cumplir su sueño con el fútbol y ser responsables. La seguiré usando siempre", comentó el jugador.

"Cruzados siempre ha tenido una participación muy activa con las comunidades. Ese vínculo es un tremendo aporte para complementar nuestro trabajo en los barrios, escuelas y residencias. Luego, hay jugadores como 'Nacho' y Javiera, que además se involucran mucho más y están visitando constantemente a los niños y niñas. Son referentes tremendamente positivos, no solo para la infancia, sino que para la sociedad y para quienes estamos en Fútbol Más", comentó Víctor Gutiérrez, Director Ejecutivo de Fundación Fútbol Más, respecto a la alianza existente con Universidad Católica.

De esta forma, Cruzados y Fundación Fútbol Más cierran un nuevo año trabajando en conjunto, en el que, pese a no participar de grandes actividades en terreno, se encargaron de estar junto a los barrios de la manera que fuese posible.