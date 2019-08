Universidad Católica entrenó sin Sebastián Sáez antes del clásico estudiantil

Universidad Católica realizó este sábado su última práctica antes del clásico estudiantil y solo tiene una duda para el compromiso con U. de Chile, pues el delantero Sebastián Sáez no estuvo presente en el entrenamiento.

Sin Sebastián Sáez entre los titulares entrenó esta mañana la Universidad Católica en su última práctica antes del clásico de mañana. La UC iría con Dituro; Magnasco, Lanaro, Huerta, Parot; Silva, Aued, Pinares; Fuenzalida, Valencia (Sáez) y Puch. @Cooperativa #LosCruzados — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) August 24, 2019

Según informó Al Aire Libre, el "Sacha" aún no se recupera totalmente de la lesión que lo aqueja y el técnico Gustavo Quinteros no quiere arriesgarlo. En caso de no estar disponible, será Diego Valencia quien ocupe el puesto de delantero.

La formación cruzada será con Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Luciano Aued, Francisco Silva, César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Edson Puch y Valencia.

