Valenzuela y el plantel de la UC: Hay materia prima para cosas importantes, van a rendir con Holan

El director técnico interino de Universidad Católica, Rodrigo Valenzuela, alabó al plantel "cruzado" en la previa del duelo contra Ñublense, el último de su breve gestión, antes de sumarse al cuerpo técnico de Ariel Holan.

Valenzuela dijo en conferencia de prensa: "Después de este partido haré mi propia autocrítica, pero creo que los jugadores se han sentido mejor. Han colaborado mucho con este cuerpo técnico y han mostrado ganas de salir de este mal momento del último tiempo".

"Desde el juego creo que han ido aumentando su nivel futbolístico, sabiendo que hay materia prima para pelear por cosas importantes. No me cabe duda que desde esa base van a rendir con el profesor Holan", añadió el ex futbolista.

"El plantel está súper convencido. No se nos ha dado la victoria, pero esta es la base de lo que viene más adelante para Universidad Católica. Es el 'desde' que tienen bastante asumido para construir lo que queda del año", siguió en la misma línea.

Sobre Holan, expresó que "Ariel se presenta el día lunes en su primer entrenamiento, tenía que resolver todas sus cosas personales. Estoy contento por este nuevo desafío, ir adquiriendo aprendizajes de su forma de trabajar".

Acerca de Ñublense, el DT aseguró que "siempre ha estado compitiendo con un plantel muy bien conformado. Es un rival muy peligroso, con un técnico (Jaime García) que busca mucha dinámica y ataques con mucho volumen ofensivo. Será un muy buen rival a enfrentar. Ha estado todo el torneo en la parte alta de la tabla, sabemos los resguardos que debemos tomar. Trataremos de imponer nuestro juego".

Finalmente, habló de las bajas de Fernando Zampedri y Diego Valencia por suspensión: "Sabemos lo importante que es, pero también sabiendo que tenemos un plantel súper competitivo y esperamos que quienes no han podido participar lo hagan de buena forma".

La UC enfrentará este domingo a las 17:30 horas (21:30 GMT) a los "diablos rojos" en Chillán y el lunes tendrá su primer entrenamiento Ariel Holan, en su vuelta a la precordillera.