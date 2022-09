Zampedri se ilusiona con superar a Rodrigo Barrera: Me encantaría ser el goleador de la UC

El delantero argentino Fernando Zampedri se ilusionó con superar a Rodrigo Barrera como goleador histórico de Unversidad Católica, marca para la que le faltan aún 41 tantos, algo que no ve imposible.

"La verdad es que lo pienso, lo hablo mucho con mi familia y me encantaría ser el goleador de este club, quedar en la verdadera historia, siento que se puede dar. Siento también que en este tiempo logré en el club y con la gente un acercamiento muy lindo y creo que estaría muy bueno que ese paso se de así que estoy ansioso, pero hay que trabajar para eso", dijo en conferencia de prensa.

"Hay que ser consciente de que también me queda un año más y ojalá que se pueda dar. Solamente enfocarme en todos los partidos, tratar de estar tranquilo y buscar ese récord tan lindo que para mí sería un orgullo llevarlo", complementó.

Zampedri también habló de su presente y de la sequía goleadora por la que atravesó. "Estaba molesto no porque no convertía, sino porque estábamos en un momento de transición donde no nos estaba yendo muy bien y quería cambiar las cosas nada más. Siempre convertir es importante, pero no me vuelvo loco por hacer goles, me importa más el resultado para el equipo y después si convierto mejor", indicó.

Asimismo, habló de los clásicos que deberá afrontar el equipo en las próximas semanas. "Lo veo bien, con muchas ganas de que lleguen. Son tres clásicos, tres partidos muy lindos donde tendremos que tener la cabeza fría y estar enchufados en la semana. El clásico contra la U es una eliminación, son partidos muy lindos para estar", indicó.

Respecto a lo que se viene para el equipo, expuso que "tratar de mejorar y de encontrar los espacios mucho mas fácil, pasar el balón con mucha más seguridad, estar seguro de lo que hacemos seguir creciendo en eso, fijarnos en los errores que cometemos por ahí y trabajar en esa semana".

"La Serena necesita puntos y nosotros también. Ellos para una cosa, nosotros para otra. Vamos con muchas ganas de traernos los tres puntos", cerró Zampedri.