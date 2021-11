Zampedri: Todos buscamos otros culpables, pero hay que dejar trabajar tranquilos a los árbitros

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri se refirió a las críciticas a los árbitros en la recta final del Campeonato Nacional, asegurando que aunque todos buscan culpables tras un mal resultado, se debe dejar trabajar tranquilos a los jueces.

"No me quiero meter en ese territorio. Siempre hay gente que está evaluando su trabajo. Todos nos confundimos o acertamos, es parte de. Se trata de seguir corrigiendo, así como nosotros no podemos lograr los tres puntos y tenemos que trabajar para mejorar", dijo el atacante, 48 horas después del triunfo ante Universidad de Chile en el que no se cobró un supuesto penal sobre Nahuel Luján.

"Pienso que en el tema arbitral debe pasar lo mismo, pero tienen que ir corrigiendo sobre el error. En la recta final todos buscamos en el otro a los culpables, pero hay que dejarlos trabajar tranquilos, porque es un trabajo difícil para ellos", agregó Zampedri.

El delantero argentino también tuvo palabras para los elogios que recibió de parte de Alberto "Beto" Acosta. "Que lo diga una persona como él es muy confortante. Me pone contento, es una gran persona y gran goleador. Es un ídolo de la casa", expresó.

"Ojalá que tenga posibilidad de seguir marcando goles y quedar en la historia como lo hizo él", complementó el atacante ante las loas de su compatriota.

Sobre su buen momento en la UC, expuso: "Me siento muy cómodo en el club. Mis compañeros son parte de este gran trabajo, de hacerme sentir cómodo y el mérito también es de ellos. Me siento cómodo, como en mi casa, tanto yo como mi familia. La gente nos trata con cariño y eso hace todo más fácil".