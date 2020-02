Zampedri y el clásico ante Colo Colo: Llegamos en buena forma pero con los pies sobre la tierra

El delantero de Universidad Católica Fernando Zampedri adelantó este martes el clásico que tendrán ante Colo Colo por la cuarta fecha del campeonato, afirmando que llegan "en buen momento", pero "con los pies sobre la tierra".

"Sabemos que llegamos a este partido de gran manera, pero siempre con los pies sobre la tierra y tratando de mejorar. Tendremos un rival duro enfrente, así que veremos cómo lo encaramos", comenzó diciendo el ariete en rueda de prensa.

En la misma línea, indicó que: "Estos días veremos la forma en que podremos lastimar al rival. Creo que tenemos un buen juego, pero debemos trasladarlo a la cancha durante los 90 minutos".

Por otro lado, el atacante se refirió al ambiente que habrá para el encuentro teniendo en cuenta la baja de público que hubo en la pasada fecha, señalando que: "Por los problemas que hay acá en Chile la gente no decide ir a los partidos, pero espero que pueda solucionarse pronto. Hay un contexto distinto, porque cuando vas al estadio y no hay público, no se siente lo mismo".

Finalmente, el actual goleador de la UC tuvo palabras para la utilización del VAR en los encuentros que han pasado, mencionando que: "Yo creo que está bien, pero debe ser más parcial. Si se fijan en una jugada y otra no va a generar molestia, además en algunos ratos la espera ha sido demasiado y eso enfría el partido".

La UC y Colo Colo juegan el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.