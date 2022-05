Abonados de la U se quejaron por problemas en canje de entradas para el duelo ante La Serena

Abonados de Universidad de Chile se quejaron por problemas en el canje de entradas para el partido de este domingo contra Deportes La Serena, en el Estadio Santa Laura, a las 17:30 horas (21:30 GMT).

Una parte de la fanaticada lamentó el hecho y expresó su molestia en redes sociales, donde la U contestó que se debe a intermitencias en el sistema de Puntoticket, pero que se está trabajando para solucionar el problema.

La venta de entradas general será este viernes a las 11:00 horas (15:00 GMT) por el mismo método.

Ni esto lo hacen bien!! Yo tuve problemas al comienzo pq decía q mi rut no me permitía comprar entradas. Llamé a los 4 teléfonos q tengo de atención de abonados y...obviamente colgaban o no contestaban... En más de 7 años de abonado, nunca me han contestado el teléfono..