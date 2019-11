Agente de Leonardo Fernández: Está bien en la U, pero la última palabra es de Tigres

Mientras los clubes siguen a la espera de definir qué pasará con el actual Campeonato Nacional, y como consecuencia, con el fútbol nacional en 2020, también miran el mercado y en ese sentido, en Universidad de Chile la gran apuesta es mantener al uruguayo Leonardo Fernández.

Esa es la idea del club, no obstante, dependen de lo que diga Tigres UANL, de México, club dueño del pase del charrúa, tal como explicó el agente del volante, Jorge Chijane.

"Seamos claros. Leo Fernández está bien en Universidad de Chile muy cómodo. Sabemos que el club chileno quiere que se quede. Sin embargo, si Tigres lo pide de vuelta, es poco lo que podemos hacer. La última palabra no la tenemos nosotros, sí los mexicanos. Ellos son los dueños del pase del jugador", comentó el representante en diálogo con La Cuarta.

"No sabemos si Tigres quiere de vuelta ahora a Fernández. Todavía no hay nada que podamos informar. La temporada aún no termina en el fútbol mexicano y estamos a la espera de novedades", añadió.

Fernández suma con la U nueve partidos y un gol.