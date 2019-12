Agente de Tobías Figueroa: Con la U solo ha habido conversaciones

El agente del delantero argentino Tobías Figueroa, Diego Braga, reconoció que ha habido acercamientos con Universidad de Chile, no obstante, aclaró que solo han quedado en conversaciones, no habiendo una oferta formal por el jugador de Deportes Antofagasta.

"Fueron conversaciones, nada más, sí hay interés, como también hay algo similar con dos equipos del exterior", dijo el representante en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Pero formalmente, algo firmado por el presidente o por el director deportivo no me ha llegado, así es que es decir algo que no hay", añadió.

Figueroa se suma a otros nombres que manejan en la U, tales como Joaquín Larrivey, Hernán Barcos, Luis Leal y Sebastián Ribas.