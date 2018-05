Alfredo Arias: A fines del 2016 me contactaron de la U, pero ahora no me han llamado

Emelec anunció este martes que el entrenador Alfredo Arias dejará el club luego de los próximos dos partidos de la liga ecuatoriana, momento en que el ex DT de Santiago Wanderers comentó que aún no ha sido contactado por Universidad de Chile.

En esa línea, el uruguayo también reconoció que sí tuvo contactos con dirigentes de la U, luego de la salida de Sebastián Beccacece, en diciembre del 2016.

"En Chile dejamos un buen recuerdo, el año pasado Universidad de Chile me contactó cuando perdimos la primera etapa", señaló, refiriéndose a fines del 2016, cuando la U era dirigida por Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri.

"En esa etapa Beccacece era removido de su cargo en la U y me llamaron, también el gerente de U. de Chile, ahora nadie me ha contactado", agregó.

"Eso me hace pensar que si actúan como el señor que está a mi lado -alguno de los dirigentes de Emelec-, no seré el técnico, porque si soy tan nombrado, seguramente ése no va a ser, me interesa dirigir cualquier equipo del mundo porque es mi pasión", terminó.