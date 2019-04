Alfredo Arias: El hincha de la U me dice que está conforme, porque sabe de fútbol

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, afirmó que se ha sentido respaldado por la fanaticada azul, pese a estar actualmente en zona de descenso en el torneo.

Al respecto, el DT de los universitarios dijo que "a mí, hasta ahora al menos, en la calle me saludan. El hincha de la U me dice que está conforme con lo que ha visto del equipo, y es así porque saben de fútbol. Si su padre o su abuelo no les contó lo que fue el 'Ballet Azul', lo deben haber leído".

Sobre cómo está el plantel de cara al clásico de este domingo ante Universidad Católica, el estratega uruguayo dijo que "mis jugadores han entrenado muy bien, están con muchas ganas. Tienen la actitud de lo que debe ser un profesional en el fútbol que es entrenar todos los días para buscarse un lugar".

A su vez, Arias explicó los motivos por los que Angelo Henríquez ha salido de la titularidad. "A Angelo el primer partido lo puse de titular, porque tenía números muy buenos. Le tocó errar un gol ante la U. de Conce y en la siguiente semana hubo otros que estuvieron por encima de él en las prácticas", afirmó.

"La vara que tengo yo es cómo se entrena y es por eso que él salió del equipo. Yo miro mucho eso, pero ahora está entrenando muy bien, entendió lo que le quise decir y capaz que hasta juege el domingo", dijo.

Además, el DT afirmó sobre los resentidos Jean Beausejour y Nicolás Oroz que "se integraron hoy a la práctica, pero mañana determinaremos bien qué ocurrirá con ellos, si llegan o no".