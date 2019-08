Alfredo Arias: La responsabilidad es toda mía y la gente tiene todo el derecho a pifiarme

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se mostró abatido y triste tras el empate 1-1 de su escuadra ante Audax Italiano, que los mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones, y asumió las responsabilidad, exculpando a sus dirigidos.

Arias, en conferencia de prensa en el Estadio Nacional, sostuvo que "la responsabilidad es toda mía. Los jugadores dan todo en la cancha, entregaron todo, hicieron un partido digno, la responsabilidad es mía", recalcó el estratega uruguayo, con un tono tenue y sin muchas ganas de hablar.

Además, agregó sobre la negativa reacción del público hacia él tras el compromiso, que "la gente tiene todo el derecho a pifiarme. Este es un equipo grande y esta es una hinchada grandiosa que sigue yendo al estadio, que apoya y que siempre lo ha hecho. Lo que sí espero es que no pifien a sus jugadores que han dado todo y un esfuerzo tremendo".

Ante las constantes consultas sobre su continuidad y la posibilidad de dejar el cargo, el DT respondió: "quienes decidan podrán preguntarle eso, yo no. Yo ya te lo contesté una vez eso y creo que varias veces lo he contestado".

"Yo en mi vida jamás he renunciado a lago uy no voy a renunciar acá y también te contesté que me parecía una falta de respeto esa pregunta siempre. Seguramente a ti nadie te pregunta cuando tienes un problema o te equivocas si es que vas a renunciar a tu trabajo. No voy a contestar más esa pregunta", añadió.

Acerca de su mal estado de ánimo, dijo: "¿Cómo quieres que esté? ¿Loco de la risa? No", agregando que "lo del tercer refuerzo, no sé, no hablo de congeturas y lo que puede pasar. Mis jugadores son los que estuvieron hoy y son en los que me apoyo. Y son muy hombres para afrontar esto".

Finalmente, el entrenador reflexionó que "sin duda que los números en el Campeonato Nacional nos condenan, a raíz de que en los primeros partidos nos metimos en este problema".

"El reinicio del campeonato sabíamos que iba a ser muy duro, con dos rivales que vienen peleando arriba continuamente y los dos partidos otra vez estuvimos en ganancia, y otra vez tuvimos más chances de gol", cerró.