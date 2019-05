Alfredo Arias: La U tiene gente valiente y unidos marchamos en una buena senda

Alfredo Arias, técnico de Universidad de Chile, analizó la victoria, la primera bajo su mando, que consiguieron los azules ante Deportes Iquique en Calama, y afirmó que "lo merecíamos de antes" y que se debe a la "valentía" de todos los que conforman la institución.

"Es un triunfo que deberíamos haber conseguido antes, lo merecíamos de antes. Debimos ganar a Coquimbo, debimos ganar el clásico y también nos empataron. El fútbol es así. Sentía que el equipo estaba bien", comentó el uruguayo.

En esa línea, agregó que "la U tiene gente muy valiente y si estamos todos unidos, y si el objetivo es que el equipo marche bien, estamos en una buena senda".

Además, al ser consultado por las dudas de su continuidad, Arias tuvo una catarsis ante los medios y reclamó ante la insistencia por esta pregunta.

"Lo digo todas las semanas, no está en mi esa decisión. No está en mi rendirse y menos en la U, que esa es su historia, la de nunca entregarse. Me he dedicado a ver la historia de esta camiseta, y he visto que las grandes victorias es porque en los momentos difíciles salieron con valentía", aseveró.

Por último, agradeció a "la gente que dirige los destinos de la U, los jugadores, la hinchada. Es solo un partido, falta mucho y hay que pensar en el próximo rival".

El próximo partido de Universidad de Chile será el 8 de junio ante Rangers en Talca, por la segunda ronda de la Copa Chile.