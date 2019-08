Alfredo Arias: Lo que me pasó en la U es un fracaso

El entrenador uruguayo Alfredo Arias habló por primera vez tras su salida de Universidad de Chile y en una radio de su país aseguró que su paso por el elenco azul fue un fracaso.

"Lo que me pasó en la U de Chile para mí es un fracaso. Creo que nos aguantaron más que en lo que cualquier institución grande podría suceder", comentó Arias en el programa Ultimo Al Arco, de Radio Sport 890.

"Siempre hay errores, aun siendo campeón siempre hay errores. Más si no lo eres, por lo que como cuerpo técnico tenemos que analizar y mejorar", añadió el uruguayo.

"Lo que me pasó en la 'U' de Chile para mí es un fracaso. Creo que nos aguantaron más que en lo que cualquier institución grande podría suceder" l Alfredo Arias en #UltimoAlArco — Sport 890 (@Sport890) August 14, 2019

Arias contó que es primera vez que le toca vivir una situación similar, por lo que es importante revisar su paso por la U.

"Siempre estuvimos en los primeros puestos, nos tocó ser campeones acá, en Ecuador, con Emelec, y ahora nos tocó pasar por esto, pero es parte de este juego, es la primera vez, pero hay que aprender, como en la vida cuando te toca perder, y no te puedes quedar ahí, tienes que levantar la cabeza", comentó antes de resaltar lo hecho por los jugadores en su paso por la U.

"No pongo excusas en que me haya faltado algo, en nada... Y si duramos tanto tiempo fue por el esfuerzo de los jugadores, que en cada partido demostraban que querían salir adelante, pero seguramente nuestro trabajo no le dio las herramientas necesarias. Ese es el análisis aún en caliente que puedo hacer", completó.