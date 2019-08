Alfredo Arias: Mi cargo está en riesgo desde que perdimos los primeros partidos

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, salió al paso de las versiones que señalan que si los azules no vencen este sábado a Audax Italiano será el fin de su proceso como DT del cuadro "laico" y afirmó que su puesto está en riesgo desde hace varios partidos.

El DT uruguayo dijo que "no se le informó nada" al respecto, pero reconoció que "mi cargo está en riesgo desde hace mucho, desde que perdimos los primeros partidos, no pudimos ganar y quedamos en una situación incómoda, pero no me distrae lo que pasó ni lo que puede pasar, mi atención está en mi equipo, en entrenar día a día y corregir errores que nos impiden ganar".

De todas formas, Arias se mostró confiado por la racha de ocho duelos sin derrotas: "Sobre esa base me tengo que apoyar para que mi equipo gane confianza y la mantenga", sostuvo.

En ese sentido, el adiestrador del equipo estudiantil reiteró que está disconforme con el juego de su elenco, porque "no es el equipo que quiero ver" y agregó que el club "está en una situación mala en que nos metimos nosotros".

"Si me dejo llevar por lo que opinan otros, por la situación en la tabla, entro en una desesperación y no es lo mío. Jamás miro la tabla antes de enfrentar un partido o un campeonato".

Arias también contó que Nicolás Oroz y Marcos Riquelme están a disposición para el cruce ontra Audax Italiano, un equipo "con poca posesión que es muy directo" y que "hemos entrenado para contrarrestar eso, pensando en que hay que ir a buscar el partido y ganarlo".

En lo respectivo a la opción de sumar un tercer refuerzo, el técnico de los azules dijo que "si llega, bienvenido, porque el plantel no es largo y por último dedicó palabras al regreso de Gonzalo Collao a las convocatorias porque "me confirmó que se quedaba hasta fin de año y lo puse en el lugar que corresponde".

La U enfrentará este sábado a Audax Italiano por la fecha 16 del Campeonato Nacional, a las 20:00 horas.