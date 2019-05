Alfredo Arias: Nadie me ha dado un ultimátum, pero en el fútbol pesan los resultados

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, negó algún tipo de presión de parte de la dirigencia, luego de que trascendiera en la prensa que desde Azul Azul le exigieron al DT ganar los próximos partidos y que el Superclásico ante Colo Colo puede sellar su salida.

Al respecto, el estratega uruguayo dijo que "no leí lo que salió en la prensa, nadie me ha dado un ultimátum. Pero uno como técnico no necesita un ultimátum. Los proyectos son semana a semana".

"No me puedo estar escondiendo. No he recibido ultimátum, pero lógicamente hay una realidad que es que tenemos que obtener resultados. El fútbol se aprecia por lo que uno pueda hacer en la cancha, pero se mide en goles y se pesa en resultados. Esa es una norma que corre para todo el mundo, no solo en la U", apuntó.

A su vez, el técnico afirmó que "la autocrítica que hago es el no haberle dado las herramientas suficientes al equipo en este tiempo. Lo que uno gana cuando trabaja en pretemporada en este caso no existió porque tomé al equipo durante el campeonato, pero lo hice sabiendo eso. A veces resulta y a veces te lleva más tiempo, como nos ha pasado a nosotros".

"De todos los partidos que hemos enfrentado al mando del equipo, hay solo uno en el que fuimos superados abiertamente y que merecimos perder, que fue ante la UC. Después, en todos los otros partidos nosotros en el juego superamos al rival y estuvimos por encima en casi todos ellos. En los últimos minutos se nos escapan los partidos", señaló.

Los azules actualmente están en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 7 puntos y el domingo se miden ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 17:30 horas (21:30 GMT).